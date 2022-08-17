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Останки человека в чемоданах с аукциона нашла семья в Новой Зеландии
17 Августа 2022 04:11

Останки человека в чемоданах с аукциона нашла семья в Новой Зеландии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция Новой Зеландии начала расследование после того, как семья обнаружила в чемодане, купленном на аукционе, человеческие останки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

По данным правоохранителей, семья из южного Окленда в прошлый четверг купила прицеп с разным барахлом, включая несколько чемоданов, в одном из складских помещений. Вернувшись домой, они раскрыли чемоданы и обнаружили в них останки человека.

Представитель полиции заявил о начале расследования по факту убийства: «Приоритет полиции - установить личность погибшего, чтобы разобраться в деталях случившегося. Однако мы все еще ожидаем завершения и результатов патологоанатомического исследования».

Правоохранители заявили, что семья, которая, к собственному ужасу, обнаружила человеческие останки, не причастна к инциденту - ей будет оказана психологическая поддержка.

Распродажа вещей, брошенных владельцами, - стандартная практика для складских помещений во многих странах. Для этого пункты хранения проводят специальные аукционы. Обычно покупателям не разрешают детально рассматривать их содержимое до начала торгов.


Фото: GETTY IMAGES
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