Останки безымянного солдата обнаружили павлодарские поисковики в Молдове

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В экспедиции участвуют студенты двух колледжей областного центра. Они ищут соотечественников, пропавших без вести во время войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Павлодарские поисковики отправились на «Вахту памяти» в Республику Молдова. Отряд «Майдан жолы» помогает искать без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в числе которых и казахстанцы.

По словам командира павлодарского отряда Александра Шитова, во второй день «Вахты» поиски проходили в районе села Спея Республики Молдова.

«Молдавские и казахстанские поисковики ведут поиск без вести пропавших советских солдат и офицеров. В экспедиции участвует поисковый отряд «Майдан жолы», поисковый отряд «Август», русский историко-патриотический клуб. Во второй день «Вахты» на высоте 80,4 (курган Славы) в местах сражений пятой и восьмой Армий поднят один безымянный боец», - рассказал Александр Шитов.

Павлодарцы стали первыми казахстанскими поисковиками за всю историю страны, которые отправились на «Вахту памяти». Экспедицию организовали по международному патриотическому проекту «Дорогой славы». Поиски пропавших без вести ведут в Новоанненском районе Республики Молдова, где в военные годы располагался стратегический плацдарм. Рядом с ним установят гранитный памятник, посвящённый воинам-казахстанцам, которые совершили бессмертный подвиг.