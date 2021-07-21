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Останки безымянного солдата обнаружили павлодарские поисковики в Молдове

21 Июля 2021 15:13
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Останки безымянного солдата обнаружили павлодарские поисковики в Молдове

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В экспедиции участвуют студенты двух колледжей областного центра. Они ищут соотечественников, пропавших без вести во время войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Павлодарские поисковики отправились на «Вахту памяти» в Республику Молдова. Отряд «Майдан жолы» помогает искать без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны, в числе которых и казахстанцы.

По словам командира павлодарского отряда Александра Шитова, во второй день «Вахты» поиски проходили в районе села Спея Республики Молдова.

«Молдавские и казахстанские поисковики ведут поиск без вести пропавших советских солдат и офицеров. В экспедиции участвует поисковый отряд «Майдан жолы», поисковый отряд «Август», русский историко-патриотический клуб. Во второй день «Вахты» на высоте 80,4 (курган Славы) в местах сражений пятой и восьмой Армий поднят один безымянный боец», - рассказал Александр Шитов.

Павлодарцы стали первыми казахстанскими поисковиками за всю историю страны, которые отправились на «Вахту памяти». Экспедицию организовали по международному патриотическому проекту «Дорогой славы». Поиски пропавших без вести ведут в Новоанненском районе Республики Молдова, где в военные годы располагался стратегический плацдарм. Рядом с ним установят гранитный памятник, посвящённый воинам-казахстанцам, которые совершили бессмертный подвиг.


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#Павлодарская область   #История Казахстана   #Молдова   #Общество  
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