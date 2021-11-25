Останки архозавра в керне обнаружили геологи в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Геологи обнаружили в керне останки архозавра, жившего на территории Казахстана более 200 миллионов лет назад, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Исследование керна проводилось научно-техническим центром нефтяной компании в рамках изучения осадконакопления триасовых и верхнепермских отложений Прикаспийского бассейна. Уникальность проекта заключалась в интегрированной работе команд лабораторного и проектного блока двух филиалов в Атырауской и Мангистауской областях и головного офиса института в Нур-Султане.

«В ходе одного из этапов проекта - проведения микрофаунистического анализа - была найдена верхнечелюстная кость раннего архозавра светло-серого цвета со сложным сетчатым строением. Он является предком крокодилов, относится к классу пресмыкающихся в триасовом периоде (250 млн. – 205 млн. лет назад). Для Прикаспийской впадины это уникальный случай, поскольку находок триасовых архозавров на Восточно-Европейской платформе было немного. На данный момент проведена работа по сканированию образца методом компьютерной томографии», - рассказал руководитель службы анализа керна ТОО «КМГ Инжиниринг» Никита Пронин.

По его словам, при обработке изображения подтверждено наличие челюсти, обнаружено 12 зубов. Для более точного описания кость будет очищена специальными средствами и инструментами, после чего образец будет передан в профильный институт, для дальнейшего изучения

Казахстанские геологи надеются, что такие интересные находки дадут толчок к изучению микрофауны и палеонотологии в целом.