Осталось много работы - Алтай Кульгинов об уборке снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов высказался об уборке снега в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, снега на самом деле очень много. Хочу поблагодарить наши коммунальные службы. Они на самом деле днем и ночью работают ради вас. Этот вопрос был ожидаемым. Статистика - это факты. Но мы дальше работаем. Почти в 3,5 раза снега больше выпало. На 2,5 млн кубов мы уже вывезли. Дороги все чистые, сейчас мы зашли во внутриквартальные дворы и частный сектор», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов в ходе отчетной встречи с населением.

«Посмотрите - все дороги чистые. Осталось много еще работы. Но, это природа, извините, зимой снег идет, в этом году очень много снега. Будем убирать», - подчеркнул А. Кульгинов.

Он также сообщил, что сейчас создан противопаводковый штаб.

«Все службы мы усилили, дополнительную технику взяли. Благодаря службам спасены тысячи людей, мы даже военных подключили. Полиция спасала людей», - добавил аким.

«Теперь наша задача - не допустить паводки, а риски есть. Чтобы снизить эти риски, мы завтра выезжаем на контррегулятор, дамбу, в сторону аэропорта. Весь частный сектор поделили в зону ответственности наших коллег. Наша задача - до марта максимально вывезти», - заключил градоначальник.