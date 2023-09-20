Осталось 10 дней до конца приема заявок в ПМКР: что нужно знать

Продолжается прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве, предоставляющем возможность молодежи реализовать свой потенциал на государственной службе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам госслужбы РК.

До окончания приема заявок осталось 10 дней. Для участия в ПМКР необходимо пройти регистрацию на сайте pkrezerv.gov.kz и предоставить копии следующих документов:

1) диплома о высшем образовании;

2) документа, подтверждающего трудовую деятельность (согласно ст. 35 Трудового кодекса РК);

3) действительный сертификат QAZAQ RESMI TEST или ҚАЗТЕСТ, подтверждающий уровень владения государственным языком не ниже уровня В1.

Для подтверждения уровня владения государственным языком кандидатам предоставляется пройти тестирование двумя способами:

QAZAQ RESMI TEST Академии государственного управления при Президенте РК (онлайн). Подать заявку и пройти тестирование QAZAQ RESMI TEST возможно до 28 сентября включительно.

QAZTEST Министерства науки и высшего образования РК (офлайн). Прием заявлений для участия в тестировании QAZTEST завершился в городах Алматы, Шымкент и областных региональных центрах, а в Астане будет продолжаться до 22 сентября. В целом срок проведения тестирования QAZTEST продлится до 22 сентября.

Сайт pkrezerv.gov.kz имеет интуитивный интерфейс и прост в использовании. По условиям отбора претендентам необходимо до 30 сентября завершить загрузку всех документов и записаться на первый этап отбора «Тестирование работать с текстовой информацией». Ориентируясь на указанную дату, кандидатам стоит помнить следующее.

Во-первых, в случае, если Ваши документы были возвращены на доработку, следует учесть замечания и дозагрузить документы с необходимыми данными.

Во-вторых, для получения сертификата о владении государственным языком потребуется от 2 до 7 рабочих дней, а для получения бесплатного промокода для одноразовой бесплатной сдачи тестирования на знание государственного языка необходимо пройти регистрацию на сайте как можно раньше.

Ознакомиться с условиями бесплатной сдачи тестирования можно по ссылке.

В-третьих, в случае неуспешной сдачи тестирования кандидаты могут пересдать тестирование за счет собственных средств. Поэтому кандидатам необходимо предусмотреть дополнительное время для пересдачи тестирования на определение уровня владения государственным языком при необходимости, а также приведения документов в соответствие с требованиями в случае их возврата на доработку.

В случае возникновения вопросов при регистрации и подаче документов кандидаты могут обратиться круглосуточно в службу поддержки через Jivo чат на pkrezerv.gov.kz либо по номеру +7708 096 70 70, а также написав на электронную почту [email protected].