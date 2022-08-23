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Оспу обезьян зарегистрировали во всех 50 штатах США

Автор:  
Рустем Кожыбаев
23 Августа 2022, 14:54
Оспу обезьян зарегистрировали во всех 50 штатах США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Представители здравоохранения США сообщили, что в настоящее время оспа обезьян обнаружена во всех 50 штатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Вайоминг стал последним штатом, сообщившим в понедельник о случае заболевания оспой обезьян. Министерство здравоохранения штата объявило о заболевшем мужчине в округе Ларами, в который входит столица Шайенн.

Представители общественного здравоохранения в настоящее время выясняют круг лиц, контактировавших с инфицированным для снижения рисков распространения оспы обезьян в штате.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, с тех пор как в середине мая было объявлено о первом случае заболевания у пациента из Массачусетса, по состоянию на понедельник по всей стране было зарегистрировано более 14,1 тыс. случаев заражения.

В настоящее время Нью-Йорк лидирует по количеству заразившихся – более 2,7 тыс. человек, за ним следуют Калифорния, Флорида, Техас и Джорджия.

Представители общественного здравоохранения призывают всех, кто подвергся воздействию оспы обезьян, получить вакцину Jynneos, которая одобрена управлением по контролю за продуктами и лекарствами США как от оспы, так и от оспы обезьян.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, по состоянию на 9 августа было закуплено более 620 тыс. доз вакцины, и еще 1,1 млн прививок доступны для заказа.


Фото: abcnews.go.com


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