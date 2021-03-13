Оспаривать решения судов пытаются нарушители карантина в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несмотря на административные взыскания в виде штрафов, многие акмолинские предприниматели продолжают незаконно проводить банкеты и работать дольше установленного времени, при этом в заведениях персоналом не соблюдался масочный режим и нарушен лимит заполняемости посетителями. В целом по региону порядка 20 злостных нарушителей привлекались к ответственности более пяти раз. Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, несмотря на послабление карантина в Акмолинской области, работа мониторинговых групп продолжается.

«Мы находимся в «желтой зоне», но именно сейчас следует усилить мониторинг соблюдения карантина. Когда мы переходим в «желтую зону», среди населения наблюдается рост нарушений карантинных мер: не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию», - отметила А. Мусина.

С 1 января по 9 марта в регионе было проведено 1968 рейдовых проверок. Мониторингом по соблюдению режима карантина охвачен 8741 объект, при этом выявлено 207 фактов нарушения карантинных мер на объектах различных форм собственности.

По словам А. Мусиной, в целом по области около 20 злостных нарушителей привлекались к ответственности более 5 раз. Несмотря на административные взыскания в виде штрафов, эти субъекты продолжают незаконно проводить банкеты и работать дольше установленного времени, при этом в заведениях персоналом не соблюдался масочный режим и нарушен лимит заполняемости посетителями.

«За неоднократно допущенные нарушения ограничительных мер постановлением специализированного административного суда города Кокшетау от 10 марта 2021 года ТОО «Руки Из Плеч» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 462 КРКоАП в виде административного штрафа с приостановлением деятельности бара «JJT». Мы дали официальную информацию в СМИ, но сам объект пытался преподнести, что эта информация фейковая. Это не фейк, есть решение суда. Мы как инициаторы будем контролировать, чтобы решение суда исполнялось. Также ряд объектов пытаются оспорить решения суда, не соглашаются со штрафами», - добавила спикер.

К примеру, за неисполнение постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области в части нарушения режима работы в отношении объектов АО «BOTAI DEVELOPEMENT» (ТД «Рубин», ТЦ «Орталык Базар») наложено два штрафа на сумму 1 млн 808 тыс. 540 тг по ч.1 ст. 425 КРКоАП. Предприниматель пытался обжаловать штрафы в судебном порядке, но суд оставил все в силе.

«Такой же факт по Бурабайскому району, где ИП «Тумар» гостевой дом «Тумар Халал» дважды обжаловал штраф, но решениями районного и областного суда штраф оставлен в силе. За нарушения карантинных ограничений на ИП «Тумар» наложен штраф на сумму 638 940 тг», - пояснила главный санврач региона.

На вопрос, что грозит предпринимателям в случае, если они продолжат работу после приостановления их деятельности на три месяца, А. Мусина ответила, что следить за исполнением решения суда будут судоисполнители, полиция и мониторинговые группы.

«К примеру, сейчас предприятие закрыли на три месяца, но если оно будет продолжать работать, то будут более жесткие меры – их работу могут приостановить на более длительный срок, кроме того будет наложен штраф. Вопрос мы держим на контроле», - резюмировала спикер.