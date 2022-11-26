Осознать проблему, расширить ее видение и понимание – советы психолога

26 Ноября 2022, 14:04

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанский психолог Дмитрий Агапов говорит, что возраст его клиентов варьируется от 25 до 45 лет. Женщин больше, но мужчины стали обращаться чаще, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачем мне психолог, если есть подружка и вино, огород и труд…» и так далее. Д.Агапов не скрывает, что такой способ решения проблемы поможет. Но на короткое время, если ситуация не критическая.

«Человек напряжен, он держит в себе какое-то переживание, готов его высказать. Подруга может выслушать и это очень хорошо. В парах это называется терапевтическая функция семьи. Мы расцениваем это как психологическую поддержку. Для многих случаев - вполне достаточно. Но этого мало, когда проблема не в том, чтобы просто проговорить и выразить эмоции, а в том, что у человека есть эмоциональная реакция, которая им уже не контролируется», - отмечает Д.Агапов.

Говоря языком психолога, когда-то у человека «пробило вегетатику». То есть, в прошлом была какая-то ситуация, в которой человек не смог найти решение, извлечь опыт. И тогда она остается в психике своего рода эмоциональным зарядом. История эта может забыться, но как только человек попадает в схожую ситуацию, срабатывает как триггер. Тогда подружка и алкоголь уже не помогут. Как и грабли с лопатой.

«Иногда эти же самые подружки говорят, например: да она надоела уже со своим этим бывшим, который год одно и то же. И друзья начинают отворачиваться. Получается, что даже многократное высказывание не решает эту проблему», - поясняет Д.Агапов.

Он проводит такую аналогию: подружка и вино - равны сновидениям. Задача сновидений - все эмоциональные переживания за день завершить. Например, кого-то случайно увидели, что-то не состоялось, а во сне видим, что мы с этим человеком разговариваем. Во сне захлопываются гештальты. И человек успокаивается.

«Однако есть повторяющиеся сны. Сновидения - это наш психический желудок. Если сны повторяются, то он не может переварить сильнейшее эмоциональное впечатление. Потому что нет решения. И естественный механизм переработки всех эмоций не справляется. Точно так же, как не справляется подружка. В этом случае нужен специалист», - подчеркивает Д.Агапов.

Если человек копит в себе тягостные переживания, то это ведет к повышению нервно-психического напряжения. И следом - психосоматика. Организм будет реагировать по принципу «где тонко - там и рвется».

«Да, есть люди, которые никому ничего не рассказывают, все переживают в себе. Они просто умирают рано. Есть люди-флегматики, которые по своему типу нервной системы настолько стрессоустойчивы, что ничего не воспринимают. Все – «как с гуся вода». Но и в этом ничего хорошего нет. Это крайне не чувствительные люди в отношениях, эмоционально холодные. С ними просто некомфортно», - отмечает психолог.

Мы часто сравниваем разные аспекты нашей жизни с западными достижениями. Так вот, на Западе обратиться к психологу вполне естесственно, как чистка зубов. Привычный и необходимый ритуал. Причем не в тот момент, когда психолог - последняя инстанция. В западной культуре идут к психологу даже перед разговором с начальством или поступлением на новую работу.

В нашем же обществе до сих пор жив миф о том, что к психологу хотят психически нездоровые люди. В маленьком городе этот социальный стереотип особенно устойчив. Люди буквально опасаются, что кто-то из знакомых увидит их у кабинета психолога.

«Психолог не работает с психическими проблемами. Это прерогатива психиатра. В чем разница? Психические проблемы - это глубоко выраженная депрессия, шизофрения, эпилепсия и прочие расстройства. Клиент психолога - это психически здоровый человек. Он работает с эмоциональными реакциями, жизненными ситуациями, где человеку сложно выйти за рамки своего опыта. Психолог помогает осознать проблему, расширить ее видение и понимание. С помощью специальных инструментов помогает встать над проблемой. Это не значит, что человек слабый, больной или плохой. Эти вещи есть у каждого из нас - в жизни мы справляемся с миллионом проблем и мы в этом сильны. Но в 10-15 случаях - малой толике - у нас не хватило ресурсов их решить. В этом случае и помогает психолог», - пояснил Д.Агапов.

Преодолеть стереотип сложно и помочь может только мотивирование результатом. Когда удается решить давнюю проблему, люди удивляются этому.

«Психологу со стороны виднее проблема человека. И отличие его от подружки в том, что он не добавит к ситуации своего опыта. Психолог - это человек, которому платят деньги за то, чтобы после рассказа не услышать «а вот у меня», - пошутил Д.Агапов.

Тревожными симптомами, сигнализирующими о том, что нужна помощь психолога, являются панические атаки, беспричинное чувство вины и стыда, страхи, ощущение беспомощности, беспокойство о внешности, состояния, сопровождающиеся навязчивыми мыслями, нарушением сна и аппетита, апатия, перепады настроения, сложности в принятии решений, построении отношений с окружающими, потеря целей и смыслов, навязчивое желание сменить обстановку.

Фото: images.squarespace-cdn.com