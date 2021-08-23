Осознанный выбор: 100-процентно провакцинировался коллектив АО «ЛОК Окжетпес»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день все больше предприятий и организаций Акмолинской области демонстрируют высокие темпы вакцинации среди своих сотрудников. Особое место здесь занимает сектор туризма, ведь именно этим коллективам приходится иметь дело с гостями из-за рубежа. Один из самых высоких показателей в названной сфере достигнут АО «ЛОК Окжетпес», в санаториях которого уже привито 100% коллектива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация на объектах АО «ЛОК Окжетпес» стартовала 12 февраля, и первым вакцину от КВИ получил президент Кайрат Беркинбаев, ставший примером для всего коллектива.

В этот же день первым компонентом привились ещё 20 сотрудников санаториев, среди них вице-президент по общим вопросам Яков Стерлингов и управляющий директор Нурсултан Иманбердиев.

На сегодняшний день привито уже 100% коллектива всех подведомственных санаториев. Сотрудники подошли к вакцинации с высокой гражданской ответственностью, понимая необходимость такого шага в условиях всеобщей пандемии.

«Вакцинация очень важна. Особенно для людей, которые работают в сфере оказания услуг - таких, как наш санаторий. Ведь мы подвергаемся двойной опасности: мы можем не только заразиться в обычной нашей жизни, но еще и повышаем свой риск тем, что постоянно работаем с новыми людьми – с гостями, которые приезжают издалека. Это сейчас практически все они уже имеют вакцинацию, а на первоначальном этапе такого не было, соответственно, получить заболевание от этих людей, находясь в тесном контакте по работе, при обслуживании – это очень большая зона риска для нас. Считаю, очень правильно, что санаторий прошел вакцинацию одним из первых», - поделился Я. Стерлигов.

По словам спикера, сейчас они предъявляют очень жесткие требования к сотрудникам при приеме на работу. Каждый должен иметь завершенный курс вакцинации.«Заезжающие к нам гости также обязательно должны быть вакцинированы или иметь ПЦР-тест. Это создает условия для безопасного пребывания как коллектива на рабочем месте, так и гостей», - добавил Я. Стерлигов.