Особый значок для талантливых школьников хотят учредить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил учеников алматинских школ - победителей международных и республиканских олимпиад и конкурсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Их победы — результат упорного труда, поддержки родителей и педагогов, сумевших раскрыть талант и направить его в нужное русло. В этом году 352 школьника стали призерами 28 интеллектуальных и творческих состязаний. В их копилке — 90 золотых, 124 серебряных, 138 бронзовых медалей. Наши дети занимают первые командные места на Президентской олимпиаде среди 11-классников, республиканских конкурсах научных проектов и олимпиаде по общеобразовательным предметам. Поддержим предложение учащихся об учреждении нагрудного знака отличия «Алматы дарыны». Дизайн разработают сами дети, а вручать его будем в конце учебного года», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram.

В текущем году в Президентской олимпиаде по предметам естественно-математического цикла приняли участие 174 школьника из всех регионов страны, в том числе из Алматы — 19. Из них 13 учащихся заняли призовые места. В командном зачете алматинцы в седьмой раз стали лучшими.

























В Республиканской олимпиаде по предмету «Самопознание» из 76 учащихся приняли участие трое алматинцев. Ребята заняли первое место по республике.

По итогам Национального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 2019 из 30 конкурсантов из Алматы восемь заняли призовые места.



