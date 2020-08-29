+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Особый вклад Казахстана в ядерное разоружение оценили на фотовыставке в Токио

29 Августа 2020 17:12
Поделиться:
Особый вклад Казахстана в ядерное разоружение оценили на фотовыставке в Токио

ТОКИО, 29 августа 2020 года – В музее «Дайго Фукурю Мару» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Премьер-министр Японии намерен уйти в отставку из-за состояния здоровья - СМИ
Нурсултан Назарбаев удостоен статуса «Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний»

Музей, где проходит выставка, назван в честь траулера «Дайго Фукурю-мару», экипаж которого 1 марта 1954 года получил серьезные лучевые поражения в результате испытания американской водородной бомбы «Кастл Браво» на атоле Бикини.


Приуроченная к памятной дате выставка продлится в выставочном зале до 5 сентября. На фотографиях выставки запечатлена история создания, начала и хода проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения «Невада-Семей».

В 2016 году по инициативе Посольства Казахстана в Японии в музее была открыта постоянно действующая экспозиция, которая рассказывает об историческом решении Первого Президента РК Н. Назарбаева о закрытии Семипалатинского полигона.


Относительно памятного дня своим мнением поделились депутат Палаты Представителей Парламента, экс-министр окружающей среды Японии Йосиаки Харада, а также председатель Японской конфедерации жертв атомных и водородных бомб Теруми Танака. Японский депутат отметил особый вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения. Председатель конфедерации высоко оценил лидирующую роль Первого Президента РК Н. Назарбаева в деле укрепления глобальной безопасности и построения безъядерного мира.




Подписывайтесь на наш канал:

#МИД РК   #Япония  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив