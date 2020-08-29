Особый вклад Казахстана в ядерное разоружение оценили на фотовыставке в Токио
ТОКИО, 29 августа 2020 года – В музее «Дайго Фукурю Мару» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню действий против ядерных испытаний и 29-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Музей, где проходит выставка, назван в честь траулера «Дайго Фукурю-мару», экипаж которого 1 марта 1954 года получил серьезные лучевые поражения в результате испытания американской водородной бомбы «Кастл Браво» на атоле Бикини.
Приуроченная к памятной дате выставка продлится в выставочном зале до 5 сентября. На фотографиях выставки запечатлена история создания, начала и хода проведения испытаний на полигоне, а также деятельность антиядерного движения «Невада-Семей».
В 2016 году по инициативе Посольства Казахстана в Японии в музее была открыта постоянно действующая экспозиция, которая рассказывает об историческом решении Первого Президента РК Н. Назарбаева о закрытии Семипалатинского полигона.
Относительно памятного дня своим мнением поделились депутат Палаты Представителей Парламента, экс-министр окружающей среды Японии Йосиаки Харада, а также председатель Японской конфедерации жертв атомных и водородных бомб Теруми Танака. Японский депутат отметил особый вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения. Председатель конфедерации высоко оценил лидирующую роль Первого Президента РК Н. Назарбаева в деле укрепления глобальной безопасности и построения безъядерного мира.
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