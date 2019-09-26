Особый статус Совещанию спикеров парламентов придало участие Елбасы – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламентарии Евразии отметили выдающийся исторический вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление интеграционных процессов на территории континента. Такое мнение высказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этой неделе спикеры парламентов стран Евразии собрались вместе уже в четвертый раз. До этого совещания проходили, насколько я помню, в Москве, в Сеуле, в Анталье. Наша столица стала четвертым городом, который принимал это крупнейшее мероприятие. Вы знаете, в современном мире, и это отмечают все эксперты, неуклонно растет значимость парламентской дипломатии. Контакты на уровне законодательных органов сегодня все больше способствуют решению спорных вопросов по всему миру. И этому есть хорошее объяснение. Все парламенты этих стран избраны народом. Поэтому, факт, что в нашей стране собрались представители 65 государств, подавляющее большинство из которых представлены спикерами и 14 международных организаций, говорит об очень многом. Конечно, особый статус этому мероприятию придало участие Первого Президента Казахстана-Елбасы. В своем выступлении он озвучил ряд важных предложений по дальнейшему укреплению евразийского диалога – на всем континенте Евразия», – сказал министр.

Даурен Абаев отметил, что по результатам Совещания было подписано большое итоговое заявление, которое состоит из 18 пунктов. В нем участники Совещания выразили приверженность принципам сотрудничества на Евразийском континенте. Парламентарии отметили выдающийся исторический вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление интеграционных процессов на территории Евразии. При этом, заявление принято на основе консенсуса, то есть, все 65 стран согласились с ним.