Особый контроль за состоянием здоровья вахтовиков ведут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции в Карагандинской области идёт контроль за состоянием здоровья вахтовых работников. Проводится обязательное предвахтовое и послевахтовое ПЦР-тестирование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в прямом эфире на телеканале Saryarqa аким региона Женис Касымбек рассказал о мерах по недопущению распространения КВИ на предприятиях.

«Так как мы являемся промышленным регионом, экономика которого во многом зависит от бесперебойной работы наших крупных предприятий, нам важно соблюдать жёсткий контроль за здоровьем работников на вахте. Мы проводим предвахтовое и послевахтовое тестирование, чтобы не допустить вспышек КВИ на предприятиях и не выносить инфекцию за их пределы», - говорит Женис Касымбек.

Также на основных магистралях по периметру области установлено восемь санитарных постов, где дежурят сотрудники полиции и медики. Они проверяют состояние здоровья водителей и пассажиров. Контроль включает в себя термометрию и анкетирование.

Продолжают свою работу и 116 мониторинговых групп, куда входят представители власти, депутаты и общественный контроль.

За 4 месяца - с июля по ноябрь 2020 года - мобильные группы провели 16 715 рейдов. Выявили 1 486 нарушений карантинных требований. Всего было наложено 1 065 административных штрафов на общую сумму более 40 миллионов тенге.