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Особый карантинный режим в Азербайджане: введены изменения

26 Июля 2021 19:38
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Особый карантинный режим в Азербайджане: введены изменения

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана «О мерах по продлению срока особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений» от 26 мая 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В соответствии со статьей 25 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», с 1 сентября 2021 года не менее 80% сотрудников государственных учреждений, а также работников всех медицинских, фармацевтических, научных и образовательных учреждений обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября - вторую дозу прививки или иметь сертификат об иммунитете против коронавируса.

Кроме того, все лица старше 18 лет, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, должны иметь ковид-паспорт.

Лица старше 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в объектах общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, только при наличии ковид-паспорта.

Между тем помощник президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов сообщил, что сертификат о противопоказании предназначен для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации против коронавируса.

«Министерство здравоохранения создаст специальные комиссии, которые будут рассматривать этот вопрос, и если таких лиц нельзя вакцинировать, им будет выдан соответствующий сертификат», - отметил он.

По его словам, также на данном этапе обсуждается открытие театров и кинотеатров. Однако в случае разрешения работы данной сферы все равно потребуется паспорт COVID-19. При этом вопрос открытия сухопутных границ государства не предусматривается.

Отметим, что в Азербайджане за последние сутки выявлено 272 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 3 человека. В настоящее время процент заражаемости вирусом в Азербайджане вырос до 5%. Больше всего заражений в возрастной категории 30-39 лет. По числу заражений лидирует Бинагадинский район Баку.


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#Здравоохранение   #Азербайджан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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