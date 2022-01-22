Особую индустриальную зону создают в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области создадут особую индустриальную зону. Об этом сегодня в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Куандык Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как известно в Актобе уже существует индустриальная зона площадью 200 га, в которой размещены 12 проектов на сумму 28 млрд тенге. В будущем здесь планируется ввести в строй еще 12 инвестпроектов с созданием 852 рабочих мест.
По словам К. Касымова акиматом уже выделен земельный участок для размещения особой индустриальной зоны. Ожидается, что здесь будет размещено еще больше производств и создано более 20 тысяч рабочих мест.
«Наряду с индустриальной зоной «Актобе», в целях привлечения иностранных инвесторов и создания новых производств, нами прорабатывается вопрос создания особой индустриальной зоны с участием иностранного партнера. На сегодня акиматом выделен земельный участок площадью 450 га для размещения особой индустриальной зоны, и внесены в нормативные-правовые акты все необходимые изменения для успешной реализации проекта», - говорит К. Касымов.
По словам руководителя управления, ожидаемый эффект от реализации особой индустриальной зоны состоит в привлечении ведущих международных компаний для создания новых производств в рамках импортозамещения, создании более 20 тысяч рабочих мест, увеличении объема экспорта.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области появились новые социальные объекты.
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