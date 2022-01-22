+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.24 EUR 492.69
RUB 5.67 CNY 68.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Особую индустриальную зону создают в Актюбинской области

22 Января 2022 04:39
Поделиться:
Особую индустриальную зону создают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области создадут особую индустриальную зону. Об этом сегодня в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Куандык Касымов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какие социальные объекты появились в селах Актюбинской области
В пригороде Аксу взялись за многолетнюю проблему со строительством перехода через железную дорогу Акимат Костаная подписал меморандум о сдерживании цен с крупными супермаркетами Социально уязвимые семьи подключат к газу в Алматы

Как известно в Актобе уже существует индустриальная зона площадью 200 га, в которой размещены 12 проектов на сумму 28 млрд тенге. В будущем здесь планируется ввести в строй еще 12 инвестпроектов с созданием 852 рабочих мест.

По словам К. Касымова акиматом уже выделен земельный участок для размещения особой индустриальной зоны. Ожидается, что здесь будет размещено еще больше производств и создано более 20 тысяч рабочих мест.

«Наряду с индустриальной зоной «Актобе», в целях привлечения иностранных инвесторов и создания новых производств, нами прорабатывается вопрос создания особой индустриальной зоны с участием иностранного партнера. На сегодня акиматом выделен земельный участок площадью 450 га для размещения особой индустриальной зоны, и внесены в нормативные-правовые акты все необходимые изменения для успешной реализации проекта», - говорит К. Касымов.

По словам руководителя управления, ожидаемый эффект от реализации особой индустриальной зоны состоит в привлечении ведущих международных компаний для создания новых производств в рамках импортозамещения, создании более 20 тысяч рабочих мест, увеличении объема экспорта.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области появились новые социальные объекты.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Акимат   #Промышленность   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Какие социальные объекты появились в селах Актюбинской области
В пригороде Аксу взялись за многолетнюю проблему со строительством перехода через железную дорогу
Акимат Костаная подписал меморандум о сдерживании цен с крупными супермаркетами
Социально уязвимые семьи подключат к газу в Алматы
Популярное
1 Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
2 Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства
3 Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
4 Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
5 Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
6 Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Читайте также
Водоснабжение, газификация жамбылских сел – как госпрограммы помогают их решать
90% инфицированных коронавирусом тупкараганцев не вакцинированы
Главную ошибку в экономической политике Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Больше всего предприниматели жаловались на сотрудников полиции – Глава государства
Какая политика будет проводиться далее в Казахстане, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Принцип «зарабатываем здесь - тратим там» уже не имеет права на существование - Президент РК
Мы не заметили, как внешнее благо превратилось в сырьевое проклятие – Касым-Жомарт Токаев
Резолюция Европарламента является преждевременным и поспешным решением - депутат Мажилиса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив