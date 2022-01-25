Особую индустриальную зону планируют создать в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о комплексном плане Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алибек Куантыров сообщил, что комплексный план региона состоит из 92 мероприятий. В рамках комплексного плана предусматривается реализация крупных проектов по развитию возобновляемых источников энергии, строительству завода по производству цемента, горно-обогатительного комплекса по переработке титаноциркониевых руд и другие.

«Будет создана особая индустриальная зона с привлечением зарубежных инвесторов. Ожидается, что большинство предприятий будут экспортоориентированными. Планируется строительство третьей нитки магистрального газопровода «Бухара-Урал» и газифицикация 85 сел, а также модернизация канализационно-очистных сооружений в городе Актобе и строительство инженерно-коммуникационных сетей в районах жилищного строительства», - рассказал Алибек Куантыров.

Кроме того, как отметил министр, будут модернизировано более 1300 км автомобильных дорог. Это, по словам министра, будет способствовать усилению роли города Актобе как «центра роста» и крупного транспортного узла западной части страны.

«Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. В 18 селах будут построены объекты здравоохранения. Будет проведена модернизация 224 школ и построен реабилитационный центр. Кроме того, планируется строительство двух общежитий в городе Актобе для студентов колледжей», - отметил глава ведомства.

Как пояснил глава МНЭ, реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году рост инвестиций в основной капитал в более чем 2,5 раза и составит 1,5 трлн тенге, объема промышленности – в 1,6 раза - с 1,8 до 2,8 трлн тенге, объемов валовой продукции сельского хозяйства – на 37%. Также будет введено 4,3 млн квадратных метров жилья, доступ к услугам водоснабжения составит 100%.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики представило проекты комплексных планов социально-экономического развития Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей.