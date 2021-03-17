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Особое значение необходимо придавать собственному здоровью – Ерлан Киясов о праздновании Наурыза

17 Марта 2021 17:25
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Особое значение необходимо придавать собственному здоровью – Ерлан Киясов о праздновании Наурыза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК дал ряд рекомендаций по поводу празднования Наурыза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ранее говорили, что особое значение необходимо придавать собственному здоровью. В связи с этим мы рекомендуем, особенно регионам, которые находятся в «красной», «желтой» зонах, свести к минимуму организацию массовых мероприятий, которые могут повлечь большой приток населения и повысить риск распространения заболеваемости», - сказал на онлайн брифинге в СЦК Ерлан Киясов.

По его словам, в регионах, находящихся в «зеленой» зоне было рекомендовано организовать мероприятия с минимальным допуском людей. Основные мероприятия следует проводить в онлайн режиме.

«В зависимости от эпидемиологической ситуации также предоставлено право самим главным государственным санитарным врачам на месте определять объем тех или иных мероприятий. Кроме того, необходимо помнить, что посещение таких мероприятий могут нести большие риски», - обратился к казахстанцам главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Наурыз   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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