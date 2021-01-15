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Особое внимание Президент уделил развитию молодежной политики - Аида Балаева

15 Января 2021 12:48
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Особое внимание Президент уделил развитию молодежной политики - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на открытии первой сессии Парламента VII созыва Глава государства в качестве ключевых приоритетов государственной политики отметил повышение активности гражданского общества, развитие молодёжной политики, законодательное закрепление онлайн-петиций. Считаю, что от эффективной работы в этих направлениях зависит успешность демократизации в Казахстане, отметила и.о. министра информации и общественного развития Аида Балаева. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В данных направлениях Министерством информации и общественного развития ведется активная деятельность, прежде всего, в сфере выработки мер по законодательному регулированию процессов.

В настоящее время МИОР подготовлены концепция и проект закона об общественном контроле, который должен стать катализатором повышения активности гражданского общества в управлении государственными процессами и открытости государственных органов. При министерстве создана рабочая группа, в состав которой входит 71 человек, среди которых такие правоведы и эксперты как Евгений Жовтис, Татьяна Зинович, Акиф Сулейменов, Рустам Ашигалиев, Зауреш Батталова и другие», - написала Аида Балева в Facebook.

«Особое внимание Президент уделил развитию молодежной политики, отметив необходимость внедрения «Индекса развития молодежи», а также законодательного оформления понятия «Социальные услуги молодежи».

Министерством информации и общественного развития ведется работа по определению и анализу проблем молодых казахстанцев в разрезе регионов для разработки действенного законодательства по вопросам молодежи. Полагаю, что взаимодействие между Министерством и депутатским корпусом будет эффективным и позволит в оптимальные сроки выполнить поставленные Президентом задачи», - резюмировала Аида Балаева.


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#Президент Казахстана   #Первое заседание Парламента-2021  
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