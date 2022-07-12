12 Июля 2022 17:46

Особое внимание будет уделяться развитию морской отрасли - Комитет транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане приняты меры по расширению пропускной способности порта Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо принять определенные меры для наращивания транзитного, экспортного потенциала. В частности, есть планы по строительству дополнительной железнодорожной инфраструктуры, строительству терминальных мощностей. Особое внимание будет уделяться развитию морской отрасли. Глава государства отметил, что пришло время наращивать наши позиции на Каспийском море, развивать морские порты Актау, Курык, создавать и развивать свой отечественный торговый флот», - сказал и.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов во время круглого стола на площадке СЦК.

Он добавил, что до сих пор нераскрытым нашим потенциалом является Транскаспийский международный транспортный маршрут, который является одним из основных альтернативных маршрутов.

«В рамках предыдущих государственных программ нами реализованы проекты по строительству паромного комплекса в порту Актау. Также приняты меры по расширению пропускной способности действующего порта Актау. Сегодня пропускная способность инфраструктуры практически составляет 21 млн тонн. У нас есть возможность перевозить любые виды грузов в данном направлении», - сказал К. Тлепов.

Ранее глава комитета сообщил, что планируется построить собственный паромный флот.

7 июля под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с участием руководства Правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала стран.