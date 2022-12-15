Особо тяжкие преступления будут рассматриваться с участием суда присяжных в Казахстане

15 Декабря 2022, 14:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК принял закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления. Это свыше 31 состава. Настоящим проектом закона предлагается расширить подсудность присяжных заседателей. С 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений», - пояснил в ходе пленарного заседания Сената Парламента РК председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов.

По его словам, с участием суда присяжных будут рассматриваться дела, связанные с незаконным изъятием органов и тканей человека, пытками, рейдерством, ненадлежащим выполнением профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками, повлекшими смерть двух и более лиц. Также это дела по факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных и растений, незаконной охоты, повлекшие тяжкие последствия.

Будут рассматриваться дела, связанные с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть двух и более лиц, нарушением ПДД в состоянии опьянения, повлекшими смерть двух и более лиц, управлением транспортным средством лицом, лишенным прав и находящимся в состоянии опьянения, повлекшим смерть человека.

«В целом подсудности суда присяжных будут отнесены свыше 40 составов. Расширение подсудности будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества, позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства», - заключил спикер.