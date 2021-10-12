Особо отличившихся полицейских наградили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области наградили отличившихся сотрудников полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Ардак Ынтыкбаев в рамках проведения занятий по боевой и служебной подготовке среди личного состава Департамента полиции наградил грамотами и часами с логотипом МВД сотрудников ведомства, достигших высокие спортивные результаты.

Полковник полиции отметил, что руководство Департамента области уделяет особое внимание достижениям стражей порядка, поощряет их вклад в создание положительного имиджа органов внутренних дел.

«Такие высокие победы наших сотрудников вносят огромный вклад в стимулирование личного состава, вдохновляют на совершение новых спортивных результатов. Мы будем и дальше поощрять достижения среди сотрудников», - сказал Ардак Ынтыкбаев.

Кубком, грамотой и часами МВД полковник полиции наградил капитана команды «Динамо», занявшей первое место на областных соревнованиях «Кокпар - 2021» Бакдаулета Асанова и командира взвода Нармахана Керимбаева. Данная команда является чемпионом области с 2018 года.

Часами, кубком, медалью и грамотой отмечены также сотрудники СОБР департамента полиции - старший лейтенант полиции Аскар Абдулла (первые места в Международных турнирах в Республиках Беларусь и Татарстан и в республиканском турнире в городе Актау по спортивному боевому самбо), капитан полиции Аманбек Жаманкараев (призовое второе место на чемпионате Азии по «джиу-джитсу» в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах).

Также сегодня медалью и грамотой награждены инспектор СОБР старший лейтенант полиции Алмас Жумагали (второе место в турнире по борьбе «казакша курес» и отборе на чемпионат «Казахстан Барысы», первые места по борьбе «казакша курес» «Костанай Кыраны» и в городских и областных турнирах по борьбе дзюдо), инспектор СОБР капитан полиции Сая Ауельбекова (призовое второе место по спортивному и боевому самбо в городе Актау, старшина полиции Кайрат Жукенов, занявший третье место в Кубке Республики Казахстан по грэпплингу).

Кроме того, за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, профессиональное мастерство и пропаганду государственного языка, заместитель начальника ДП области Ардак Ынтыкбаев вручил грамоты и часы МВД шести сотрудникам полиции. Полицейские Кира Гартман, Ернур Алтаев, Бакдаулет Асанов, Аманат Какимжанов, Вячеслав Нуржанов и Ерлик Сураганов являются постоянными участниками и победителями республиканских и областных мероприятий по продвижению государственного языка, а также спикерами областных телепрограмм и имиджевых видеороликов.

Как отмечают в ведомстве, сегодня стражи порядка не только отлично владеют государственным языком, но и успешно применяют его в повседневной работе с гражданами.