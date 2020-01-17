Особо опасные инфекции: какие были зарегистрированы в Казахстане в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы рассказали о зарегистрированных в 2019 году в мире особо опасных инфекциях, и какие из них были зарегистрированы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Всемирной организации здравоохранения, на которую ссылаются в департаменте, в 2019 году в мире было зарегистрировано 86 случаев чумы - из них 28 летальных, более 400 тысяч заболеваний холерой, из них – 859 летальных, в том числе в 3 странах Азии (Казахстан – 4 завозных случая из Индии, летальных нет; Йемен – 418 845 случаев, 731 летальных; Индия – 4 случая, 2 летальных) и 11 странах Африки.

Сибирской язвой заболели 158 человек - из них 9 летальных исходов, в 4 странах Азии (Индия – 33 случая, из них 3 летальных; Азербайджан – 9 случаев, 1 летальный; Казахстан – 12 случаев, летальных нет; Армения – 16 случаев, летальных нет), 5 странах Африки (Гвинея – 5 случаев, 1 летальный; Кения – 7 случаев, 1 летальный; Лесото – 55 случаев, летальных нет; Танзания – 8 случаев, 2 летальных; Уганда – 5 случаев, 1 летальный) и в России – 8 случаев, летальных нет.

Туляремия - в 5 странах Европы (1 008 случаев, летальных нет); в США - 2 случая, летальных нет; в Казахстане - 1 случай без летального исхода.

Конго-Крымская геморрагическая лихорадка - 252 случая, из них 39 летальных, в том числе в 6 странах Азии (Казахстан – 17 случаев, из них 3 летальных; Пакистан – 38 случаев, 20 летальных; Иран – 60 случаев, из них 5 летальных; ОАЭ – 1 случай с летальным исходом; Индия – 6 случаев, 3 летальных; Грузия – 6 случаев, 1 летальный), в Европе (Россия – 120 случаев, 4 летальных) и в 3 странах Африки (Намибия – 1 случай, летальных нет; Уганда – 2 случай с летальным исходом; Сенегал - 1 случай без летального исхода).

Желтая лихорадка - в 3 странах Африки и в 4 странах Америки. Всего 382 случая, из них 42 летальных.

Лихорадка Эбола – в 2 странах Африки. Всего 2 682 случаев, из них 1 784 летальных.

Лихорадка Ласса - в 5 странах. Всего 2 564 случая, 194 летальных.

Лихорадка Денге - в 78 странах мира, в том числе в Казахстане 6 завозных случаев из Таиланда. Всего 4,2 млн случаев, из них 4 151 летальный.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - в 2 странах Европы. Всего 4 518 случаев, из них 7 летальных. Хантавирус - в 7 странах мира. Всего 253 случая, из них 4 летальных. Болезнь Кьясанурского леса - в Индии всего 376 случаев, из них 12 с летальным исходом.

Как заметили в департаменте, случаев коронавируса и птичьего гриппа в 2019 году в мире не регистрировалось. В то же время, в январе текущего года в Китае зарегистрировано 44 случая ранее неизвестной пневмонии. Китайскими эпидемиологами установлена причина неизвестной пневмонии – новый тип коронавируса. Ранее сообщалось, какие меры профилактики из-за коронавируса принимаются в Казахстане.

«По данным Всемирной организации здравоохранения эндемичными по птичьему гриппу A(H5N1) являются Бангладеш, Китай, Египет, Индия, Камбоджа, Индонезия и Вьетнам, по короновирусу – страны Ближнего Востока», - говорится в сообщении департамента.

Для туристов, собирающихся посетить перечисленные страны, необходимо соблюдать меры предосторожности и правила личной гигиены.

Рекомендуется избегать контакта с птицей в домашних хозяйствах, на рынках и в местах массового скопления птицы на открытых водоемах. Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли. Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду. Необходимо соблюдать меры личной гигиены (особенно при контакте с сырой мясной продукцией), а также употреблять в пищу продукты из домашней птицы после надлежащей тепловой обработки.