Особо опасного убийцу задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в двойном убийстве задержали полицейские Алматинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Иргизского района ДП Актюбинской области разыскали находящегося в международном розыске 35-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он подозревается в двойном убийстве, совершенном в августе 2016 года в областном центре Алматинской области.

Постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей санкционировано следственным судьей Талдыкорганского городского суда 11 октября 2016 года по уголовному делу, возбужденному в соответствии частью второй статьи «Убийство двух и более лиц» УК РК.

Искали опасного преступника более трех лет: отследить его местонахождение никак не удавалось, так как он неоднократно менял места жительства и работы, уклонялся от постановки на учет. Благодаря совместному труду оперативников двух областей уголовный преступник, подозреваемый в особо тяжком преступлении, предстанет перед судом.