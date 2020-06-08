+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 21 °С
USD 399.67 EUR 452.95
RUB 5.82 CNY 56.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Особо опасного убийцу задержали в Алматинской области

8 Июня 2020 14:48
Поделиться:
Особо опасного убийцу задержали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в двойном убийстве задержали полицейские Алматинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Иргизского района ДП Актюбинской области разыскали находящегося в международном розыске 35-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он подозревается в двойном убийстве, совершенном в августе 2016 года в областном центре Алматинской области.

Постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей санкционировано следственным судьей Талдыкорганского городского суда 11 октября 2016 года по уголовному делу, возбужденному в соответствии частью второй статьи «Убийство двух и более лиц» УК РК.

Искали опасного преступника более трех лет: отследить его местонахождение никак не удавалось, так как он неоднократно менял места жительства и работы, уклонялся от постановки на учет. Благодаря совместному труду оперативников двух областей уголовный преступник, подозреваемый в особо тяжком преступлении, предстанет перед судом.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Борьба с преступностью, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив