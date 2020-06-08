Особо опасного убийцу задержали в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в двойном убийстве задержали полицейские Алматинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области совместно с сотрудниками отдела криминальной полиции Иргизского района ДП Актюбинской области разыскали находящегося в международном розыске 35-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он подозревается в двойном убийстве, совершенном в августе 2016 года в областном центре Алматинской области.
Постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей санкционировано следственным судьей Талдыкорганского городского суда 11 октября 2016 года по уголовному делу, возбужденному в соответствии частью второй статьи «Убийство двух и более лиц» УК РК.
Искали опасного преступника более трех лет: отследить его местонахождение никак не удавалось, так как он неоднократно менял места жительства и работы, уклонялся от постановки на учет. Благодаря совместному труду оперативников двух областей уголовный преступник, подозреваемый в особо тяжком преступлении, предстанет перед судом.
- Десять подпольных цехов по производству поддельного алкоголя закрыли в Казахстане
- В какие дни и месяцы в Алматы происходит наибольшее количество ДТП
- На 40 млн тенге обманул столичных жителей «продавец» дешевых авто
- Напавшего на женщину в центре Алматы мужчину ищет полиция
- Более 4,7 тысячи кустов мака изъяли у жителя Туркестанской области
- Мужчина утонул в СКО, пытаясь спасти своих тонущих детей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана