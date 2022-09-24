Особо опасного террориста задержали в аэропорту Стамбула

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В аэропорту Стамбула задержан один из подозреваемых в причастности к теракту, организованному в районе Юксекова в провинции Хаккари в 2016 году и унесшему жизни троих сотрудников охраны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Рыдван Хозман, разыскиваемый по обвинению в причастности к деятельности террористической организации PKK, 19 сентября прилетел в Стамбул из Анкары с поддельным паспортом.

Об этом стало известно, после того, как сотрудники полиции Стамбульского аэропорта отследили его местоположение по камерам видеонаблюдения и взяли под стражу у стоянки такси. Проверка отпечатков пальцев позволила выявить его причастность к теракту 2016 года.

Хозмана направили в суд, где дежурный судья вынес решение об аресте.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Фото с сайта Анадолу