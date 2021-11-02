Особо опасного преступника задержали бойцы Нацгвардии в Нур-Султане
23 октября, во время несения службы по охране общественного порядка в столичных парках районов «Алматы» и «Байконур», дежурным по войсковым нарядам лейтенантом Айбеком Слямхановым была принята ориентировка от сотрудников полиции для задержания гражданина А., 1992 г.р., находящегося в международном розыске.
Гражданин по их информации скрывался от оперативной группы в Президентском парке города Нур-Султан и имел при себе оружие. Данную ориентировку офицер передал начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбай и ближайшим войсковым нарядам.
Около 16:30 часов войсковой наряд в составе начальника – рядового Мираса Мухтар и патрульных Ерсұлтана Ақжол и Жандоса Кенбай заметил подходящего под описание человека, убегающего от сотрудников полиции. Гвардейцы направились в его сторону и воспользовавшись растерянностью подозреваемого, произвели задержание с применением приемов рукопашного боя и специальных средств.
Как выяснилось позже, данный гражданин находился в международном розыске с июля текущего года по следующим статьям УК РК – 99 «Убийство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».