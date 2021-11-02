Особо опасного преступника задержали бойцы Нацгвардии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра внутренних дел военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии были награждены медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» («За внесенный вклад в обеспечение правопорядка») за задержание особо опасного преступника, находившегося в международном розыске. Награду от имени главы ведомства сегодня торжественно вручил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Алибек Сералиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

23 октября, во время несения службы по охране общественного порядка в столичных парках районов «Алматы» и «Байконур», дежурным по войсковым нарядам лейтенантом Айбеком Слямхановым была принята ориентировка от сотрудников полиции для задержания гражданина А., 1992 г.р., находящегося в международном розыске.

Гражданин по их информации скрывался от оперативной группы в Президентском парке города Нур-Султан и имел при себе оружие. Данную ориентировку офицер передал начальнику патрульной группы сержанту Бекжану Даулетбай и ближайшим войсковым нарядам.

Около 16:30 часов войсковой наряд в составе начальника – рядового Мираса Мухтар и патрульных Ерсұлтана Ақжол и Жандоса Кенбай заметил подходящего под описание человека, убегающего от сотрудников полиции. Гвардейцы направились в его сторону и воспользовавшись растерянностью подозреваемого, произвели задержание с применением приемов рукопашного боя и специальных средств.

Как выяснилось позже, данный гражданин находился в международном розыске с июля текущего года по следующим статьям УК РК – 99 «Убийство» и 287 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».