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    22:27, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Особо опасного преступника ищут в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматинской области разыскивает особо опасного преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управление криминальной полиции ДП Алматинской области разыскивает и устанавливает местонахождение опасного преступника. Это - Балтабаев Ринат 1983 г.р., который совершил ряд тяжких преступлений. Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, верхние передние зубы отсутствуют, волосы темного цвета, глаза темного цвета», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

    Граждан, опознавших данного гражданина, либо владеющих информацией о его местонахождении, просят связаться по телефонам: +7 775 157 2222, +7 702 712 7922 или 102.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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