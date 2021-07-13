Особо опасного преступника ищут в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматинской области разыскивает особо опасного преступника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление криминальной полиции ДП Алматинской области разыскивает и устанавливает местонахождение опасного преступника. Это - Балтабаев Ринат 1983 г.р., который совершил ряд тяжких преступлений. Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, верхние передние зубы отсутствуют, волосы темного цвета, глаза темного цвета», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Граждан, опознавших данного гражданина, либо владеющих информацией о его местонахождении, просят связаться по телефонам: +7 775 157 2222, +7 702 712 7922 или 102.