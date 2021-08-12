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Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Кызылорде

12 Августа 2021 21:40
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Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - Особо крупную партию «синтетики» изъяли полицейские в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Кызылординские оперативники задержали гражданина, распространявшего синтетическое наркотическое вещество «мефедрон» общим весом 352 гр. Это один из самых опасных наркотических препаратов, впервые изъятых из оборота в Кызылорде.

Согласно оперативным данным, поступившим в управление по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 10 августа в областном центре был задержан 23-летний житель Атырау, у которого изъято синтетическое наркотическое вещество «мефедрон» общим весом более 116 гр.

В ходе обыска арендованной им квартиры, превратившейся в мини-лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, обнаружены приготовленные на продажу порошки белого цвета, расфасованные в 91 пакет, весы, фольга рулонная, цветная изолента, скотч, красители цветные и специи. Все вещественные доказательства изъяты.

Согласно заключению экспертизы изъятый порошок относится к синтетическому наркотику «мефедрон».

Установлено, что указанное наркотическое средство житель Атырау сам взвешивал, подготавливал и сбывал в съемной квартире. Вместе с тем, в ходе проведения следственных действий выяснилось, что подозреваемый принимал заказ через интернет и указал места, где были обнаружены еще 50 пакетов с «синтетикой», общим весом более 81 гр.



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#Кызылординская область   #Борьба с наркотиками  
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