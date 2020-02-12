Особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске изъяли в особо крупную партию синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что 4 февраля 2020 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции ВКО по подозрению в незаконном хранении психотропных веществ был задержан житель Алматинской области. Установлено, что злоумышленник проживал на съемной квартире в Усть-Каменогорске, осуществляя закладки психотропных веществ в разных районах города.

«В ходе обыска в съемной квартире у задержанного было изъято более 40 свертков с порошкообразным и гранулированным веществом розового, синего и белого цвета», — сообщили в ДП ВКО.

Кроме наркотических веществ, у мужчины изъяты изоленту а, полимерные пакетики (стикеры), фольгу, электронные весы. Все указанные предметы предназначались для расфасовки и упаковки психотропных веществ.Согласно заключению эксперта найденное вещество - синтетический наркотик «альфа-пирролидиновалерофенон» общим весом 92,14 грамм, относящийся к особо крупному весу.

В ходе допроса закладчик наркотических средств пояснил, что приехал в город Усть-Каменогорск в конце января текущего года из города Алматы с целью изготовления закладки психотропного вещества, для сбыта психотропных веществ бесконтактным способом, посредством интернет-ресурсов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств о причастности задержанного к сбыту психотропных веществ с использованием электронных информационных ресурсов. Подозреваемый арестован. По факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В пресс-службе отметили, что 11.01.2020 года в Уголовный Кодекс внесены изменения, согласно которых в ст.297 УК РК введен квалифицирующий признак «с использованием электронных ресурсов», за данное преступление предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.