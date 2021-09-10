РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:33, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу

    None
    None
    ШУ. КАЗИНФОРМ - 5 кг гашиша обнаружили у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в предпесковой зоне в 5 км от села Мойынкум задержан 31-летний житель города Шу, у которого в ходе обыска обнаружено наркотическое вещество «гашиш» общим весом 4,7 кг.

    «Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу. Начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Жумабеков.

    Напомним, 6 сентября в Жамбылской области стартовало республиканское широкомасштабное ОПМ «Допинг».


    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!