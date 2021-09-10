Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу

ШУ. КАЗИНФОРМ - 5 кг гашиша обнаружили у жителя Шу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в предпесковой зоне в 5 км от села Мойынкум задержан 31-летний житель города Шу, у которого в ходе обыска обнаружено наркотическое вещество «гашиш» общим весом 4,7 кг.

«Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу. Начато досудебное расследование по ст.297 ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Жумабеков.

Напомним, 6 сентября в Жамбылской области стартовало республиканское широкомасштабное ОПМ «Допинг».