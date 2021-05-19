Особо крупную партию  наркотиков изъяли в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские изъяли наркотики в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности в салоне автомашины марки «Toyota Carina» обнаружено и изъято три брикета и один полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством высушенной марихуаной весом более двенадцати килограммов», - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Подозреваемый 25-летний житель города Экибастуз содержится под стражей. По этому факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК Республики Казахстан, отметили в департаменте.