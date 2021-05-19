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    13:27, 19 Май 2021 | GMT +6

    Особо крупную партию  наркотиков изъяли в Экибастузе

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские изъяли наркотики в особо крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками по противодействию наркопреступности в салоне автомашины марки «Toyota Carina» обнаружено и изъято три брикета и один полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. По результатам экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством высушенной марихуаной весом более двенадцати килограммов», - рассказал начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    Подозреваемый 25-летний житель города Экибастуз содержится под стражей. По этому факту проводится досудебное расследование по статье 296 УК Республики Казахстан, отметили в департаменте.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
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