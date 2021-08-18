Особо крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылорды

Стражами порядка в ходе обыска обнаружено 2 килограмма марихуаны.

«Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». По данному виду преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», – сказал начальник отдела полиции Мойынкумского района Жарас Тохабаев. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания. Ведутся следственные мероприятия.



