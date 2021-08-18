Особо крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылорды
КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - Особо крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылорды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Конопля-2021» сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции управления МПС департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками ОП Мойынкумского района с помощью служебной собаки на 366 километре трассы «Алматы-Екатеринбург» был задержан 29-летний житель Кызылорды.
«Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». По данному виду преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет», – сказал начальник отдела полиции Мойынкумского района Жарас Тохабаев. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания. Ведутся следственные мероприятия.
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