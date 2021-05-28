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Особо крупную партию героина задержали на казахстанско-российской границе

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Мая 2021, 08:54
Особо крупную партию героина задержали на казахстанско-российской границе

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пограничники задержали особо крупную партию героина на казахстанско-российской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В автомобильном пункте пропуска «Сырым» (Западно-Казахстанская область) с использованием служебной собаки по кличке «Леди» в автомашине «Renault Magnum» под управлением гражданина КР «Т» выявлены спрятанные в задних колесах автомобиля пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом общим весом 135 кг. 493 гр. 52 мг.

Задержанный и изъятое вещество переданы в ДКНБ по Западно-Казахстанской области для дальнейших процессуальных действий.

По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является героином весом 39 кг. 341 гр. 77 мг. и гашишем весом 96 кг. 151 гр. 75 мг.

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При проведении досмотра на пунктах пропуска служебные собаки являются незаменимыми помощниками, отмечают в пресс-службе.

Так, в декабре прошлого года при помощи служебной собаки по кличке «Джек» на казахстанско-кыргызской границе была обнаружена крупная партия героина общим весом 60 кг. 370 гр.

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Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Пограничники  
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