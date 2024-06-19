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    20:47, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Особо крупную партию героина изъяли в Алматы

    Особо крупную партию героина изъяли в Алматы
    Фото: polisia.kz

    Особо крупная партия героина изъята полицейскими в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    60-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у него обнаружено два свертка с порошкообразным веществом, светло-бежевого цвета.

    — Возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъят еще один сверток с порошкообразным веществом, светло-бежевого цвета. В спальне под кроватью были обнаружены два пистолета «Байкал», пневматический и травматический, одноствольное ружье, 12-го калибра. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество является героином. Принадлежность оружия устанавливается, — рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

    Как отмечается, задержанный в прошлом неоднократно судим за аналогичные преступления. На период следствия фигурант водворен в ИВС. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Наркотики Регионы Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Видео Алматы
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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