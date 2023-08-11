Особо крупную партию героина изъяли полицейские в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Костанайской области в ходе санкционированного обыска в квартире в городе Рудном обнаружили 117 граммов героина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



По словам начальника управления по борьбе с наркопреступностью Нуржана Ахметова, в пачке из-под чипсов в холодильнике было обнаружено вещество, похожее на героин. Экспертиза подтвердила предположения стражей порядка. Вес наркотика относится к особо крупному размеру. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

По факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 ч.4 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Проводятся необходимые следственные действия. В ДП отметили, что стоимость такой партии составляет более 1 млн тенге.

С начала года сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли 328 кг различных наркотических средств.

