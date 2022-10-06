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    16:39, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Особо крупную партию гашиша изъяли у мужчины в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по подозрению в сбыте психотропных веществ в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, был задержан гражданин Т., 1991 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Местонахождение подозреваемого установили в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При санкционированном обыске его автомашины был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом. Как позже установила экспертиза, данное вещество является наркотиком – гашишем, в особо крупном размере» , – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания.




    Фото: polisia.kz
    Теги:
    Алматы Борьба с наркотиками для mail.ru Правоохранительные органы
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