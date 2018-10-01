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Особо крупная партия наркотиков изъята в Усть-Каменогорске

16 Октября 2018 00:14 86
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Особо крупная партия наркотиков изъята в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП ВКО задержаны двое мужчин, хранившие наркотические средства в особо крупном размере - более 200 кг.

«В гараже подозреваемых при обыске обнаружено и изъято 10 картонных коробок, снаружи обмотанные скотч лентой, и 4 полимерных пакета с пылеобразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом.

Эксперты установили, что изъятые вещества являются марихуаной общим весом более 200 кг и гашиш более 5 кг, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента внутренних дел области.

В отношении задержанных 47 летнего жителя Усть-Каменогорска и 51-летнего жителя города Астаны начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК.

В соответствии с санкциями данной части статьи максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания УВД Усть-Каменогорска.

Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления наркотических средств на территорию области.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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