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Особо крупная партия наркотиков изъята в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДП ВКО задержаны двое мужчин, хранившие наркотические средства в особо крупном размере - более 200 кг.
«В гараже подозреваемых при обыске обнаружено и изъято 10 картонных коробок, снаружи обмотанные скотч лентой, и 4 полимерных пакета с пылеобразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом.
Эксперты установили, что изъятые вещества являются марихуаной общим весом более 200 кг и гашиш более 5 кг, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе департамента внутренних дел области.
В отношении задержанных 47 летнего жителя Усть-Каменогорска и 51-летнего жителя города Астаны начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК.
В соответствии с санкциями данной части статьи максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.
Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания УВД Усть-Каменогорска.
Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления наркотических средств на территорию области.
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