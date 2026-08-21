Особый режим для инвеступравляющих ввели в Казахстане: собственный капитал и активы — от 35 млрд теңге

В Казахстане введен особый режим регулирования деятельности по управлению инвестиционным портфелем. Соответствующее постановление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подписано 18 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Особый режим рассчитан на пять лет.

В период его действия на участников режима не будут распространяться отдельные требования законодательства о рынке ценных бумаг и государственном регулировании финансового рынка.

В частности, речь идет о требовании о наличии лицензии на управление инвестиционным портфелем, а также запрете на осуществление неуполномоченной деятельности на финансовом рынке.

Участниками особого режима смогут стать юридические лица, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Казахстана и заключившие соответствующий договор с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

При этом установлены специальные требования к участникам режима.

Они должны осуществлять доверительное управление активами оператора Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Казахстана.

Кроме того, размер собственного капитала участника должен составлять не менее 35 млрд теңге, а стоимость активов — превышать размер обязательств и также составлять не менее 35 млрд теңге.

У участника также не должно быть просроченных обязательств перед клиентами и кредиторами, а также задолженности по обязательным платежам в бюджет.

Соответствующие финансовые показатели будут определяться на основании годовой финансовой отчетности за последний завершенный финансовый год.

Постановление вступило в действие 18 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что инвестиции в Казахстане выросли до 11,5 трлн теңге за семь месяцев.