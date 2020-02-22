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Особенный водитель получил права в Атырау

22 Февраля 2020 09:41
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Особенный водитель получил права в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау первый особенный водитель получил права, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил пресс-секретарь Атырауского филиала НАО ГК «Правительство для граждан» Нурлыбек Бактыгалиулы, инвалид первой группы Кенгес Кониев на автомашине с ручным управлением успешно сдал экзамены по вождению. До этого он сдал теоретический экзамен.

«Кенгес очень активный человек. В 2006 году он получил травму, но успешно занимается спортом. Он - мастер спорта международного класса и чемпион Казахстана по настольному теннису среди паралимпийцев», - рассказал Нурлыбек Бактыгалиулы.

Проинформировав, что оборудование для сдачи экзаменов для людей с ограниченными возможностями в спецЦОНах республики пока установлено в двух городах – Атырау и Караганде.



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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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