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вчера 22:10
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вчера 19:10
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вчера 18:43
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Особенный водитель получил права в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау первый особенный водитель получил права, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил пресс-секретарь Атырауского филиала НАО ГК «Правительство для граждан» Нурлыбек Бактыгалиулы, инвалид первой группы Кенгес Кониев на автомашине с ручным управлением успешно сдал экзамены по вождению. До этого он сдал теоретический экзамен.
«Кенгес очень активный человек. В 2006 году он получил травму, но успешно занимается спортом. Он - мастер спорта международного класса и чемпион Казахстана по настольному теннису среди паралимпийцев», - рассказал Нурлыбек Бактыгалиулы.
Проинформировав, что оборудование для сдачи экзаменов для людей с ограниченными возможностями в спецЦОНах республики пока установлено в двух городах – Атырау и Караганде.
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