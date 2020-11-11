Особенных детей наградили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Участников фестиваля творчества среди детей с ограниченными возможностями наградили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

IX благотворительный фестиваль «Красное яблоко - символ крепкой и счастливой семьи» в этом году состоялся в онлайн-формате. 43 участников из разных городов Казахстана продемонстрировали свое творчество.

Фестиваль проходит уже на протяжении 9 лет. По словам главного идейного организатора мероприятия Эльмиры Алиевой, название фестиваля не случайно связано с яблоком.

«Яблоко имеет неповторимый вкус, знакомый ребенку с раннего детства. Красное яблоко Апорт ассоциируется с Алматы, Казахстаном, родным домом. И коренные жители, и гости города в праздники, в дорогу и в качестве гостинцев из Алматы всегда берут с собой яблоки. Мы связали вкус, цвет и плодородие яблочных плантаций Алматы с символом благополучия, возрождения, начала жизни и развития. А где может быть представлен такой уникальный комплект качеств, традиций и ценностей? Конечно же, в семье, где царит уважение, любовь, радость, поддержка и забота. Ароматные душистые яблоки Апорт любят в каждой семье, они символизируют домашний уют, семейный очаг, тепло и любовь», - рассказала она.

Впереди у организаторов большие планы по созданию специального центра с условиями для реализации потенциала и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, где с ними будут работать специалисты, педагоги.

«Мы активно ищем инвесторов для реализации этого важного проекта и призываем бизнес-сообщество содействовать созданию центра адаптации детей, благодаря которому они смогут почувствовать себя полноценными членами общества. Вы не представляете, как родители и дети нуждаются в создании подобного центра. Многие родители не знают, что делать и куда идти со своим ребенком, остаются наедине со своими проблемами, им очень тяжело, потому что многие развивающие центры предназначены только для здоровых детей. А в таком центре дети не только будут готовиться к творческой программе фестиваля, а с ними будут заниматься квалифицированные специалисты в течение всего года»,- поделилась Эльмира Алиева.Двухдневный фестиваль соединил творчество десяток особенных детей и коллективов. И стал настоящим праздником для них. Фестиваль стал доброй традицией в жизни Алматы, где каждый ребенок сможет проявить свои уникальные способности, осознать себя личностью, важной и нужной для общества.

16-летний Амир из Алматы на фестивале прочитал стих «О Боге». По словам отца мальчика, его сын часто становится участником не только творческих встреч, но и проявляет свои знания на международных соревнованиях по шахматам, ментальной арифметике и, имея седьмой уровень, является абсолютным победителем.«Бог дает семье детей, дети все разные. Когда Амиру поставили диагноз, мы испугались. Но со временем свыклись с этим обстоятельством, мобилизовались и решили посвятить себя этому мальчику. Ему уже 16 лет, мы радуемся его достижениям. Такие успехи очень вдохновляют и нас, и других родителей. Амир - полноценный человек, приносит пользу стране. Хотелось бы сказать, чтобы родители никогда не отчаивались, занимались своими детьми, а главное, любили. Такие дети очень тонко чувствуют любовь. Из любого можно воспитать сильную личность, надо просто верить в своего ребенка и любить», - поделился Кенжебай Исаев.Всех участников фестиваля наградили почетными грамотами и ценными призами. Так как люди с ограниченными возможностями входят в группу риска заражения COVID-19, наградили их онлайн. Каждый участник получил памятные подарки и символ фестиваля - красное яблоко.