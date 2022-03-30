РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 30 Март 2022 | GMT +6

    Особенные дети проведут экоакцию для перелетных птиц в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном парке «Жеруйык» состоится уникальная экологическая акция «Помоги пернатым – создай скворечник своими руками». В ней примут участие дети с инвалидностью, которые находятся под покровительством общественного фонда, работающего с особенными детьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Участники акции установят в столичном парке около 50 красочных скворечников для перелетных птиц. Еще одной особенностью мероприятия является то, что создавать деревянные домики для пернатых будут также люди с инвалидностью. Акция проводится акиматом района Алматы совместно с социальной мастерской Green Tal 2 апреля в 12:00.

    Во время экологической акции «Помоги пернатым – создай скворечник своими руками» для маленьких участников проведут увлекательную лекцию о жизни птиц и их повадках, будет организована викторина с вручением призов и развлекательная программа с аниматорами. Под руководством инструкторов дети будут собирать и декорировать скворечники, которые в дальнейшем станут украшением парка «Жеруйык».

    Цель весенней экологической акции – популяризация бережного отношения к природе, защита птиц и экологии, а также организация досуга особенных детей. К мероприятию могут присоединиться все гости и жители города.


    Теги:
    Официально Астана Экология Общество Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:35
    Девять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!