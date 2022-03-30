Особенные дети проведут экоакцию для перелетных птиц в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном парке «Жеруйык» состоится уникальная экологическая акция «Помоги пернатым – создай скворечник своими руками». В ней примут участие дети с инвалидностью, которые находятся под покровительством общественного фонда, работающего с особенными детьми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Участники акции установят в столичном парке около 50 красочных скворечников для перелетных птиц. Еще одной особенностью мероприятия является то, что создавать деревянные домики для пернатых будут также люди с инвалидностью. Акция проводится акиматом района Алматы совместно с социальной мастерской Green Tal 2 апреля в 12:00.

Во время экологической акции «Помоги пернатым – создай скворечник своими руками» для маленьких участников проведут увлекательную лекцию о жизни птиц и их повадках, будет организована викторина с вручением призов и развлекательная программа с аниматорами. Под руководством инструкторов дети будут собирать и декорировать скворечники, которые в дальнейшем станут украшением парка «Жеруйык».

Цель весенней экологической акции – популяризация бережного отношения к природе, защита птиц и экологии, а также организация досуга особенных детей. К мероприятию могут присоединиться все гости и жители города.