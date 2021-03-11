Особенные дети представили изделия ручной работы на выставке в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее РК сегодня царит добрая и теплая атмосфера. Это нотку позитива жителям и гостям столицы дарят особые дети, представив свои изделия ручной работы на выставке «Симфония весны». Их авторские работы в виде национальных сувениров, картин и поделок посвящена одному из главных весенних праздников - Наурызу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авторами работ, представленных на выставке, являются дети с особыми образовательными потребностями Специальной школы-интерната №1 акимата города Нур-Султан, Центра социального обслуживания «Шарапат», а также работники мастерской по выпуску национальных сувениров ручной работы Общественного фонда «Үнсіз әлем – Безмолвный мир» по поддержке инвалидов по слуху.

«Сегодня у нас проходит замечательная выставка «Симфония весны». Симфония – музыкальное произведение, где есть очень много звуков. Мы хотим, чтобы выставка отразила все звуки, прелести весны. Все это будем отражать с помощью картин, подделок, песен, стихов одаренных, особенных детей. Сегодня со всех сторон прозвучит своеобразная симфония весны», - сказала младший научный сотрудник Национального музея РК Зухра Баянова.

Как отметили организаторы выставки, основная цель заключается в приобщении подрастающего поколения к культуре и традициям казахского народа, развитии творческих способностей, проявлении интереса к декоративно-прикладному искусству. Они хотят оказать поддержку особым детям через популяризацию изобразительных и ремесленных изделий.

С поздравительной речью выступила руководитель службы экскурсионной работы и музейной педагогики Жанар Сагынбаевна. Она отметила, что мероприятие проходит в преддверии праздника Наурыз. Также она выразила признательность ребятам за участие в сегодняшней выставке.

«Ваши работы отличаются тем, что выполнены с любовью. Это уникальные и интересные изделия, которые вдохновляют нас на творчество, поднимает настроение», - отметила Жанар Сагынбаевна.

На сегодняшней выставке представлены сразу несколько работ юного таланта Жасмины Айгузовой. В преддверии праздника Наурыз юное дарование нарисовало картины из бисера «Домбыра», «Наурыз», «Букет», «Тюльпан», «Бабочка». Жасмина очень разносторонняя девочка. Она любит заниматься вышиванием, читает поэзию. Ее увлечение бисером началось с 10 лет. Этой популярной технике ее научила воспитатель Гульжан Сембаева.

Жасмина призналась, что в своих картинах, представленных на выставке, постаралась передать национальный колорит праздника, весеннее настроение. В знак благодарности всем тем, кто сегодня пришел на выставку, девочка прочитала стихотворение великого Абая «Әсемпаз болма әрнеге».

Организаторы мероприятия также добавили, что благодаря сувенирам, картинам, поделкам, стихотворениям и песням своеобразная симфония весны, отражающая суть и традиции древнего праздника Наурыз, будет звучать долго и ярко.



