8 Августа 2022 15:42

Особенные дети получат возможность выступать на большой сцене

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В стране стартует новый творческий проект для особенных детей под названием «Арман асулары». Инициатором проекта является государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы начинаем реализацию инклюзивного творческого проекта «Арман асулары» для особенных детей. Будем отбирать особенных талантливых детей из разных регионов, предоставим возможность выступать на большой сцене. На сцене их будут сопровождать известные эстрадные певцы и исполнители», - сказал заместитель директора «Қазақконцерт» по творческой деятельности Серик Нурмолдаев.

Директор «Қазақконцерт» Актоты Раимкулова подчеркнула, что ведется соответствующая работа с акиматами. Первый этап отбора особенных детей уже реализуется.

«Мы ищем талантливых особенных детей во всех регионах, которые поют, танцуют, рисуют, занимаются творческой деятельностью. Финал конкурса пройдет в Нур-Султане, где они выступят на большой сцене «Қазақконцерта». Хотим ежегодно проводить концерт с участием особенных детей. В этом году в ноябре-декабре планируем провести первый такой концерт», - добавила Актоты Раимкулова.

По словам Серика Нурмолдаева, кроме того, с целью оказания поддержки молодым композиторам планируется реализовать проект «Қазақконцерт резиденциясы». В стране также пройдет международный фестиваль «Әлем сазы», в котором примут участие представители 10 стран. Зарубежные артисты в течение одной недели будут радовать казахстанцев праздничными концертами.









Фото:filepicker.io