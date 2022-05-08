8 Мая 2022 19:55

Особенные дети могут бесплатно заниматься плаванием в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область первой в республике внедрила спортивный проект для детей-аутистов. Для этого специально обучили деять тренеров по курсу «Адаптивная физическая культура», уже проводят занятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект действует месяц. Десять тренеров параллельно с учебой в онлайн-формате начали работать. Кроме того, у них десять помощников. По госзаказу мы набрали 80 детей в Караганде, Темиртау и Сарани. Проект направлен на то, чтобы дети с аутизмом могли адаптироваться в обществе. За это небольшое время мы уже видим результаты», – рассказала Гаухар Акижанова, руководитель спортивно-оздоровительного проекта для детей с аутизмом и ментальными нарушениями.

Занятия проходят два раза в неделю по полтора часа. Сначала гимнастика и адаптированная зарядка на суше, потом плавание. По словам руководителя проекта, после адаптации планируется добавить еще одно занятие в неделю.

«За этот месяц мы сдружились. К каждому ребенку нужно найти подход. Радуемся, когда видим результаты, что у воспитанников все получается», – поделилась тренер Елена Райнгардт.

Родители очень довольны.

«Моему сыну 11 лет. Очень обрадовались, когда узнали про секцию плавания. Занятия бесплатные. Наши дети любят воду, она их успокаивает. Мы благодарны организаторам, тренерам», – говорит Карлыгаш Жумадилова, мама особенного ребенка.

Это не единственное, что делается в регионе для доступности спортивных объектов людям с инвалидностью. По госзаказу больше 100 особенных детей занимаются в секциях таэквондо и шахмат. В школе по инвалидному спорту увеличен штат тренеров.

Действующие спортивные объекты адаптируются для людей с ограниченными возможностями. Строятся новые спортивные площадки с учетом инклюзии.