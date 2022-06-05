Особенные дети Караганды могут окунуться в мир искусства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Познакомить незрячих и слабовидящих детей Караганды с произведениями искусства – такой целью задался благотворительный фонд «Дара» совместно с Карагандинским областным музеем изобразительного искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Международный день защиты детей презентовали проект «Открываем мир: создание доступной среды в музеях Казахстана».

В музее с помощью специального словесного описания (аудиодескрипции) и тактильных моделей дети с особыми образовательными потребностями узнали о 27 произведениях искусства.

Четыре тактильные модели в рельефном объёме создал карагандинский художник Виктор Арент.

Озвученные на казахском и русском языках, экспонаты представляют изобразительное искусство Казахстана, России, а также работы репрессированных художников. Общее количество звуковых дорожек – 54.

Помимо профессиональных дикторов, к записи аудиодескрипции были привлечены известные земляки и деятели искусства родом из Карагандинской области, приглашенные друзья, спонсоры и партнеры фонда «Дара».

В рамках проекта привлечены незрячие эксперты по вопросам доступности экспонатов. Для сотрудников музея прошло обучение по работе с незрячими и слабовидящими посетителями.