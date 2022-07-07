7 Июля 2022 23:00

Особенные дети из Карагандинской области отправились в Коргалжынский заповедник

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Коргалжынской экологической обсерватории стартовал новый сезон эколагеря «Юный орнитолог» для детей с особыми образовательными потребностями. В социальном проекте участвуют 25 воспитанников специальных школ-интернатов из Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект проводится во второй раз. Прошлым летом в пилотном режиме была внедрена адаптированная программа наблюдения за птицами в естественной среде обитания для детей с инвалидностью. Лагерь посетили сто юных орнитологов. Программа очень понравилась особенным деткам, и мы стали искать возможность ее продолжить. Нас поддержал Фонд «Евразия», и благодаря этому тандему еще 105 участников летом проведут незабываемые дни в Коргалжыно», – сообщили организаторы.

Эколагерь открыл свои двери для особенных детей из Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. В течение трех дней юные натуралисты будут наблюдать за обитателями заповедника, участвовать в полевых исследованиях. В программе много мероприятий, где нужно проявить командный дух и жизненные навыки.

«Проектной командой разработано методологическое пособие по практической орнитологии, которым мы будем делиться со всеми желающими педагогами коррекционного направления», – отметили организаторы.

В Коргалжынском заповеднике обитает более 350 видов птиц, практически 78 % всего отечественного биоразнообразия.