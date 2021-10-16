Особенную симфоническую программу представят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Три эпохи – три судьбы» - проект заслуженного деятеля Казахстана маэстро Абзала Мухитдина пройдет 16 октября на сцене Большого зала «Астана Опера». Значимость событию придает то, что впервые в театре вниманию публики будет предложена Симфония №7 Антона Брукнера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Произведения трех величайших композиторов ХVIII, ХIХ и ХХ вв. - Иоганна Себастьяна Баха, Антона Брукнера, Белы Бартока выбрали неслучайно. Судьбы музыкантов неразрывно связаны с их творчеством: каждый из них в своей эпохе стал подобен яркой звезде, засиявшей на небосводе мировой музыки.

Свою интерпретацию классических шедевров представит Симфонический оркестр театра «Астана Опера» под управлением известного дирижера Абзала Мухитдина. Так, слушатели откроют для себя новые грани немецкого барокко, позднего австро-немецкого романтизма и венгерской музыкальной классики.

«Это, действительно, большое событие в культурной жизни столицы. Мы очень долго репетировали с оркестром, чтобы добиться филигранного звучания Симфонии №7 Антона Брукнера, ранее не исполнявшейся в столице. Считаю, что это одно из самых вдохновенных и потрясающих созданий гения Брукнера, посвящённое памяти Рихарда Вагнера. Патетический финал оды разрастается до универсальных, космических масштабов, чтобы завершиться в итоге лучезарным гимном», - подчеркнул Абзал Мухитдин.

В программу концерта также включили произведение Белы Бартока. Напомним, что вся музыкальная общественность в этом году отмечает 140 лет венгерскому композитору, который родился 25 марта 1881 года. Он прожил короткую жизнь - всего 64 года. Музыкант-новатор ХХ века Б. Барток – автор большого числа камерных сочинений, в том числе струнных квартетов, фортепианной музыки, а также оркестровых и сценических произведений. Этим вечером приношением выдающемуся композитору станет исполнение его Дивертисмента для струнного оркестра.

Еще одно выдающееся имя обозначено в афише - И.С. Бах. Композитор не требует особого представления, ведь мало, кто не знает его знаменитых сочинений. Однако цикл Бранденбургских концертов при его жизни не был исполнен. Ноты в библиотеке маркграфа пролежали сто лет и были обнаружены случайно. Но сегодня Бранденбургские концерты И. С. Баха звучат постоянно в интерпретации лучших камерных оркестров мира. Театр «Астана Опера» не остался в стороне: исполнение изящного Бранденбургского концерта №3 станет приятным сюрпризом для взыскательной публики.

Важно отметить, что со дня основания «Астана Опера» на сцене театра исполняют не только оперы и балеты, а также здесь звучат одни из самых выдающихся хоровых и симфонических произведений.

Начало концерта в 18:00.