Особенности предстоящих выборов в Мажилис обозначил эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Открытость и справедливость предстоящих выборов будет зависеть от активности граждан. Такое мнение высказал политолог Казбек Майгельдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предстоящие внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в новых, особых условиях. Можно сказать, что все это - отражение проводимых Президентом политических реформ. С 2019 года в рамках Национального совета общественного доверия принято 5 пакетов политических реформ. Были внесены изменения в законодательство о выборах, политических партиях. В результате произошло изменение избирательной системы. То есть на этот раз выборы пройдут по пропорционально-мажоритарной системе. Следовательно, не только по партийным спискам, но и по самовыдвижению отдельные граждане смогут побороться за 29 мандатов. Это только на уровне Мажилиса. Изменения произойдут также на уровне области, городов, районов - на выборах депутатов маслихатов. К примеру, в области 50/50, а на уровне района, города на 100% предоставляется возможность участвовать в выборах путем самовыдвижения», - отметил Казбек Майгельдинов в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, после выборов в Мажилис придут новые политические силы, новые политические партии. Также снижен порог перехода политических партий в Парламент с 7 до 5 процентов. Также несколько упрощены условия регистрации политических партий в стране. В частности, ранее для регистрации политической партий число сторонников должно было составить 40 тысяч, затем его снизили до 20 тысяч. Благодаря внесенным в закон изменениям политические партии получили возможность зарегистрироваться с 5 тысячами сторонников. Такой возможностью недавно воспользовались 2 политические организации, которые прошли официальную регистрацию в Министерстве юстиции.

«Конечно, это послужит становлению политического разнообразия в нашей стране. С этой точки зрения это можно назвать новизной, особенностью выборов. Кроме того, в бюллетень для голосования была включена новая строка «против всех». Мы видели, что она использовалась и на прошедших внеочередных президентских выборах. В результате доля избирателей, проголосовавших против всех, составила 5 процентов. Это также право граждан. Следовательно, граждане, которые вообще не поддерживают политическую партию или какого-либо кандидата, могут использовать это право на выборах», - пояснил Казбек Майгельдинов.

Также политолог обращает внимание на то, что по инициативе Президента предусмотрена 30-процентная квота для женщин, молодежи и граждан с инвалидностью.

«Это 69 мандатов, избираемых партийным спискам в Мажилисе, а также 29 мандатов, избираемых мажоритарным списком, эта квота будет в обязательном порядке соблюдаться. Это вносит большой вклад в защиту избирательных прав женщин, молодежи, а также граждан с ограниченными возможностями», - добавил Казбек Майгельдинов.

Эксперт подчеркивает, что справедливое прохождение любых выборов напрямую зависит от активности граждан.

«С этой точки зрения институт наблюдателей сегодня набирает обороты. То есть участие наблюдателей как при голосовании, так и при подсчете голосов, вносит большой вклад в справедливое, открытое, прозрачное проведение выборов. В Мажилисе, особенно в маслихатах, есть доверенные лица, будь то самозанятый гражданин или политическая партия. Есть возможность привлечь и наблюдателей. Я думаю, что мы будем способствовать справедливому проведению выборов через этот институт наблюдателей», - считает Казбек Майгельдинов.

Он также отметил, что сегодня к народным избранникам предъявляются высокие требования со стороны населения.

«Даже политические партии предъявляют жесткие требования к внутреннему отбору при утверждении списка кандидатов. Потому что, прежде всего, депутаты должны быть публичными. Их открытость должна быть очень высокой. Высокая политическая грамотность в вопросах активности, встреч с избирателями, выражения взглядов, защиты интересов граждан с трибуны Мажилиса. Желательно, чтобы у народных избранников был высокий стимул вмешиваться в дискуссию. Кроме того, любой депутат должен быть заинтересован в выполнении обещаний перед избирателями, предвыборной программы. Следовательно, впереди предстоят большие вехи в развитии института парламентаризма. Мы должны пройти этот этап с честью. Избираемый Мажилис будет участвовать в формировании нового Правительства путем выдвижения своих кандидатов. Таким образом, мы ожидаем не только реорганизации политической системы в нашей стране, но и прихода нового государственного аппарата, в том числе новых лиц на государственной службе, во власти», - резюмировал Казбек Майгельдинов.

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