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Особенности подготовки к миротворческим операциям в условиях антиковидных мер обсудили в Алматы

11 Ноября 2021 18:01
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Особенности подготовки к миротворческим операциям в условиях антиковидных мер обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Центре миротворческой подготовки состоялся вебинар. Участники обсудили лучшие методы и формы подготовки военнослужащих к участию в миротворческих операциях в условиях пандемии COVID-19 и антиковидных мер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Казахстанские миротворцы поделились своим опытом и идеями, узнали об инновациях в сфере обучения и подготовки к миротворческим миссиям.

Внимание участников конференции было приковано к критическим пробелам в подготовке, возникшим в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Отдельная сессия посвящена миротворческим операциям, ориентированным на гражданское население.

Также рассматривались вопросы здравоохранения, гендерной политики, охраны окружающей среды и культуры общения, с которыми миротворцы сталкиваются во время миссии.

Двухдневный вебинар разработан с учетом поддержки тесных образовательных контактов между организациями, ответственными за подготовку военного, полицейского и гражданского персонала к миротворческим операциям.

Мероприятие организовано Международной ассоциацией центров миротворческой подготовки (IAPTC). Более 20 лет она служит форумом для обмена опытом в области подготовки к миротворческим операциям. Ее специалисты стремятся не только улучшить учебные программы, процессы обучения, но и подготовку кадров, принимающих участие в миротворческих миссиях ООН.


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