Особенности новых штаммов коронавируса назвала эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - И.о.директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул рассказала, чем отличаются новые штаммы коронавируса от обычного вида инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает эксперт, ссылаясь на данные ВОЗ, циркуляция британского штамма выявлена в 125 странах мира. За неделю количество стран, где определена циркуляция британского штамма, увеличилось на семь. В 75 странах выявлена циркуляция южноафриканского штамма. Бразильский штамм выявлен в 41 стране.

«Вероятность мутации вируса возрастает с увеличением частоты инфицирования людей. Для того, чтобы мы сократили количество выявляемых новых мутаций или в целом циркуляции SARS-CoV-2, мы должны предпринимать все необходимые меры, которые предотвращают передачу вируса. Это все рекомендуемые меры Министерства здравоохранения, в том числе вакцинация против COVID-19. Многие люди, заболевшие коронавирусом, не могут не иметь никаких симптомов. Следовательно, независимо от того, какой у него штамм, они могут источником инфицирования людей. Нет ни одного симптома, который бы обозначал, что вы инфицированы коронавирусом, тем или другим штаммом. Поэтому мы населению рекомендуем - если вы заподозрили, что у вас есть высокий риск инфицирования коронавирусом, то необходимо самоизолироваться и пройти тест на коронавирус», - рассказала Манар Смагул на экспертном брифинге в СЦК.

По ее словам, новые штаммы коронавируса имеют те же симптомы, как и исходные штаммы.

«Это температура, тот же кашель, те же потери вкуса или запаха. Но, по данным специалистов Великобритании, британскому штамму коронавируса более присущи такие симптомы как кашель, сильная усталость, боль в мышцах. А потеря обоняния и вкуса менее выражена. Нельзя исключать, что при наличии кашля имеется вероятность инфицирования коронавирусом», - отметила М. Смагул.

«Еще новой отличительной чертой новых штаммов является высокая репродуктивность, высокая способность инфицировать людей. По имеющимся данным, новые штаммы способны инфицировать людей практически до 50%. Опубликованы исследования, когда говорится, что у британского штамма более высокий риск госпитализации, тяжелого течения и смертности. Также у новых штаммов очень высокая способность замещать другие циркулирующие штаммы. Поэтому на сегодня для снижения распространения должно предпринимать все меры», - сказала эксперт.

Также, по словам Манар Смагул, в Казахстане ведутся работы по определению эффективности вакцин в отношении новых штаммов вируса.







