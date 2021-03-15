Особенности краткосрочного кредита: что надо знать

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Микрокредиты и быстрые кредиты довольно популярны среди населения. Однако далеко не все знают их особенности и риски. Fingramota.kz расскажет, какие тонкости стоит учесть при обращении за займом, передает МИА «Казинформ».

Первое, что стоит узнать, является ли организация, в которой Вы собираетесь взять заём, зарегистрированной и, соответственно, имеющей право на выдачу микрокредитов населению. Учетная регистрация началась еще 1 июля 2020 года. А с марта 2021 года, помимо учетной регистрации, такие организации должны будут иметь еще и лицензию, выданную Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Именно на сайте регулятора и стоит ознакомиться с реестром всех организаций, прошедших учетную регистрацию. Сделать это можно в разделе «реестр разрешений и уведомлений» - «разрешения» - «реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность». Прямая ссылка:

https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/12525?lang=ru

Второе, на что стоит обратить внимание при заключении договора займа – его условия. Ознакомиться с ними нужно обязательно до подписания. В случае если какие-то условия Вам непонятны или вызывают сомнение, лучше отказаться от такого займа и подписания договора, либо обратиться за разъяснениями к специалистам.

Есть обязательные условия договора, которые должны быть отражены и соблюдаться любой организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность (микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные товарищества, а также компании онлайн-кредитования). Среди них: титульный лист; общие условия договора; права заемщика; права организации; обязанности организации; ограничения для организации; ответственность сторон за нарушение обязательств; порядок внесения изменений в условия договора.

Обращайте внимание на титульный лист договора, который является первым листом договора и содержит условия, сумму и срок микрокредита, ставку вознаграждения, годовую эффективную ставку вознаграждения, сумму переплаты, метод и способ погашения, а также размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по договору.

Для займов в микрофинансовых организациях предельная годовая эффективная ставка вознаграждения не должна превышать 56%. Это касается займов, взятых на продолжительный период. Если же Вы берете деньги на короткий срок – до 45 дней, - то ставка может достигать 30% в месяц. Кроме того, размер такого займа ограничен показателем в 50 МРП, или 145 850 тенге.

При оформлении краткосрочного займа необходимо учесть и тот факт, что по краткосрочным займам возвращать придется сразу и всю сумму основного долга, и проценты. Причем сделать это лучше, ни в коем случае не допуская просрочки, в противном случае Ваша кредитная история будет испорчена, а кредитор вправе требовать доплатить за просроченную задолженность.

При этом размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства жестко регламентирован и не может превышать 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму вознаграждения и неустойки, не могут превышать 100% от самого «тела» кредита, то есть той суммы, которая была непосредственно получена заемщиком.

Иначе говоря, если вы взяли 100 тысяч тенге на 1 месяц, то даже при условии допущения просрочек, с учетом пени, максимальная выплата по данному микрокредиту не может превысить 200 тысяч тенге, независимо от длительности просрочки.

Решение о получении кредитов – это ответственное решение, поэтому для того чтобы возврат кредита не обернулся для заемщика тяжбой с кредитором и испорченной кредитной историей, необходимо:

- оценить, насколько кредит необходим. Возможно, проще и дешевле взять деньги где-нибудь еще;

- рассчитать свои финансовые возможности с учетом своих доходов и расходов;

- проанализировать свои возможности с учетом ожидаемого роста расходов на кредит. Ведь если кредит краткосрочный, то отдавать придется сразу и весь кредит и проценты;

- понимать, что получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные договором сроки основную сумму долга (сумма, которая была получена от кредитора), а также уплатить вознаграждение, комиссии и другие платежи за пользование кредитом;

- внимательно читать договор займа и его условия.